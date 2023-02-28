ما حكم الإفطار في رمضان دون عذر؟.. «الإفتاء» تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سؤالا عن ما حكم الإفطار في رمضان دون عذر؟ لتجيب عنه قائلة: «إن الإفطار في شهر رمضان بلا عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، ويجب التوبة على مَنْ أفطر في شهر رمضان لغير عذر».

وبخصوص حكم الإفطار في رمضان دون عذر، أضافت الإفتاء بأنه لابد من أن يتوب المفطر ويعزم التوبة الصادقة إلى الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ».

حكم الإفطار في رمضان دون عذر

وحول حكم الإفطار في رمضان دون عذر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما قائلة: «يكون إفطار المسلم في شهر رمضان موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالإيلاج في فرج الجماع».

وتابعت «الإفتاء»: «يكون إفطار المسلم في شهر رمضان موجبًا للقضاء وإمساك بَقِيَّة اليوم بلا كفَّارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدًا أيضًا»