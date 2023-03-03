15 يوما إجازة خلال شهري رمضان وأبريل للموظفين.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم 1444، إذ كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2023 ستكون يوم الخميس 23 مارس الجاري، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على رؤية الهلال، ويستمر لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، وخلال الشهر الكريم وشهر أبريل سنكون على موعد مع 15 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العطلات الإسبوعية.

الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان وأبريل

تمنح الدولة المصرية، إجازات رسمية في المناسبات والأعياد للموظفين والعاملين بالدولة، تتزامن منها 5 إجازات مع شهر رمضان وشهر أبريل، ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، تكون العطلات الرسمية في الدولة خلال شهري رمضان وأبريل على النحو التالي:

كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن الإجازات الرسمية لعام 2023 في شهر رمضان وأبريل، إذا يحصل الموظفون وجميع العاملين بالدولة على إجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 أبريل، إضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك 3 أيام تبدأ من 21 وحتى 23 أبريل، وإجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.

العطلات الإسبوعية

ويشهد الشهران 12 يوما عطلات إسبوعية، على مدار رمضان وأبريل وهي: الجمعة والسبت 24 و25 مارس، الجمعة والسبت 31 مارس و1 أبريل، الجمعة والسبت 7 و8 أبريل، الجمعة والسبت 14 و15 أبريل، الجمعة والسبت 21 و22 أبريل، والجمعة والسبت 28 و29 أبريل، ويوافق منها يومي 21 و22 مع إجازة عيد الفطر المبارك، ليصبح الإجمالي 10 أيام عطلات رسمية و3 أيام العيد ويوم شم النسيم ويوم تحرير سيناء بإجمالي 15 يوما.

ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية أو بداية الأسبوع

ويذكر أن الحكومة المصرية انتهجت طريقة للتعامل مع العطلات الرسمية في منتصف الأسبوع، بترحيلها إلى نهاية أو بداية الأسبوع، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1249 لسنة 2020، ونص القرار رقم على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193، لسنة 2018، والمشار إليه، والتي نصت على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الأحوال التي يقدرها، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها.