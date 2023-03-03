وفاة شاب أثناء تلقيه واجب العزاء في والده بالغربية.. مقدرش يستحمل الحزن

توفي شخص في العقد الخامس من عمره، أثناء تلقيه واجب العزاء، في وفاة والده بالأمس، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، بقرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، وسادت حالة من الحزن الشديد على أهالي القرية.

توفي أثناء العزاء

«الابن يحصل أبوه تاني يوم»، بتلك الكلمات بدأ ناجي السيد، أحد أهالي قرية شبراملس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه عصر أمس توفي الحاج طلعت حماد، وجرى إقامة سرادق لتلقي العزاء اليوم، وحال تواجد نجله محمد طلعت حماد، داخل السرادق لتلقي العزاء في والده لفظ أنفاسه الأخيرة، قرب أذان المغرب.

وأضاف «ناجي» في تصريحات أنه كان يقدم واجب العزاء، وتقابل مع الابن المتوفى، بعد أذان العصر: «كان وجهه كله نور و مفيش أي آثار تعب عليه.. وبعد صلاة المغرب ما يقرب من نصف ساعة وصل خبر الوفاة إلى مسامعي».

حزناً على وفاة والده

وأكد إبراهيم حماد أحد أقارب المتوفى، أن الفقيد محمد طلعت حماد، كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، وكان شديد التعلق بوالده «طلعت حماد» الذي توفي عصر أمس وجرى دفنه عقب صلاة العشاء بمقابر القرية، وكان في حالة حزن شديد بسبب رحيل والده.