مصرع طفل غرقا في مجرى مائي بالفيوم: انزلقت قدمه وجرفته مياه البحر

صرحت النيابة العامة، بدفن طفل لقي مصرعه غرقاً، مساء اليوم الجمعة، في مجرى مائي بالفيوم، حيث انزلقت قدميه أثناء لهوه ولعبه في الشارع، وسقط داخل بلاعة تغطي الصرف الزراعي، وجرفته المياه إلى بحر بالقرية مسقط رأسه، فيما عثر عليه الأهالي وانتشلوا جثته.

في سياق متصل، خيّمت حالة من الحزن على أهالي مدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، عقب وفاة الطفل الصغير، داعين لأسرته بالصبر والسلوان.

بلاغ بمصرع طفل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع طفل غرقًا داخل بلاعة «صرف زراعي»، وانجرافه مع التيار إلى بحر بمدينة أبشواي.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم أنور المصري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع طفل يدعى محمد طه قرني، سنوات، ومقيم بمنطقة المنشية البحري بنطاق بندر أبشواي.

انزلقت قدميه أثناء اللهو

وكشفت التحريات الأولية أنّ الطفل خرج ليلهو ويلعب أمام منزله، وانزلقت قدميه دون أن يدري في بلاعة صرف زراعي دون غطاء، ونظرًا لصغر حجمه، جرفته مياه الصرف الزراعي إلى البحر، وطفت جثته على سطح المياه وانتشل الأهالي جثته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتبينّ أنّ الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، بعدما تم الانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.