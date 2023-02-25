أماكن تواجد معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة الفيوم.. اعرف الأقرب لمنزلك

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العديد من معارض أهلا رمضان 2023 في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك لبيع السلع الغذائية الأساسية، واللحوم، والدواجن، وياميش رمضان، بأسعار تنافسية، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2023 المبارك.

وتستعرض «الوطن» أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الفيوم، بعدما تم افتتاح فروع جديدة، لكي يتسنى لجميع المواطنين معرفة معرض أهلا رمضان الأقرب لمنزله، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

8 منافذ أهلا رمضان بمحافظة الفيوم

وأعلن الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، عن أماكن معرض أهلًا رمضان 2023 في محافظة الفيوم، والتي بلغ عددها 8 منافذ تقدم السلع واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى منافذ أمان، والقوات المسلحة، وغيرها من المنافذ.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 الفيوم

وتضم مدينة الفيوم، فرع معرض أهلا رمضان 2023، والذي يقع أمام نادي الشبان المسلمين ببندر الفيوم.

كما تضم مدينة الفيوم، معرض أهلا رمضان ثاني، بميدان الحواتم بجوار مستشفى النقل البري.

وفي مركز يوسف الصديق، يقع معرض أهلا رمضان 2023، بجوار المدرسة الابتدائية بالشواشنة.

وفي مركز إطسا، يقع معرض أهلا رمضان في تقاطع شارع عمر بن الخطاب ببندر إطسا.

وفي مركز أبشواي، يقع معرض أهلا رمضان بجوار الجمعية الخيرية ببندر أبشواي.

وفي مركز إطسا، يقع معرض أهلا رمضان 2023 بجوار إدارة التموين بتطون.

وفي مركز طامية، يقع معرض أهلا رمضان 2023 بجوار الإصلاح الزراعي ببندر طامية

وفي مركز سنورس، يقع معرض أهلا رمضان 2023 بجوار مجلس مدينة سنورس.

أسعار معرض أهلا رمضان

ويضم المعرض كل أنواع السلع الغذائية الأساسية، فضلًا عن اللحوم البلدي، والسودانية، والمجمدة، وكل مشتقات اللحوم، والدواجن المجمدة، والبط، ومختلف أنواع الطيور، وياميش رمضان بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 30%.

وجاءت أسعار معرض أهلا رمضان كالتالي:

تتراوح أسعار الزيوت من 37.5 وحتى 175 جنيهًا حسب النوع والحجم.

تتراوح أسعار كيلو الأرز من 14 وحتى 22.5 جنيه حسب النوع ونسبة الكسر.

تتراوح أسعار السكر من 16 وحتى 18 جنيهًا للكيلو.

تتراوح أسعار قمر الدين من 15 وحتى 54 جنيهًا للفة.

تتراوح أسعار البلح من 36 وحتى 40 جنيهًا للكيلو.

تسجل أسعار المكرونة بدءًا من 7 جنيهات للكيس وزن 400 جرامًا.

سعر كيلو الفاصوليا 40 جنيهًا.

سعر كيلو العدس 40 جنيهًا.

سعر علبة الصلصة 11 جنيهًا.

أسعار الدواجن المجمدة تبدأ من 69 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو اللحم البلدي تبدأ من 175 جنيهًا.

أسعار اللحوم البرازيلي تبدأ من 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة تبدأ من 135 جنيهًا.