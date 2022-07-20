مصرع طفل متأثرا بإصابته بطلق ناري في حفل زفاف بالفيوم

حفل زفاف انتهى بمأساة، حيث حلت الصرخات مكان الزغاريد، وارتدى الجميع الأسود بدلاً من الأبيض، واستقبل الأهالي العزاء بدلاً من المباركات، وذلك في قرية السلام التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما لقي طفل، 16 سنة، مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري طائش، حيث سقط أرضاً غارقاً في دمائه، ونقلته الإسعاف للمستشفى إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للاستقبال، وجرى إيداع جثته في المشرحة، ليصبح رابع شخص يلقى مصرعه في حفل عرس.

بلاغ بمصرع طفل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع طفل إثر إصابته بطلق ناري طائش في حفل زفاف، بقرية السلام بنطاق المركز.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة العقيد محمد بكري صوفي، مفتش مباحث المركز، والمقدم أسامة قرني، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة طفل يبلغ من العمر 16 سنة، بطلق ناري طائش خلال الابتهاج بحفل عرس، وسقط غارقاً في دمائه.

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الطفل للمستشفى وإنقاذ حياته، إلا أنّه فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل للمستشفى.

إيداع الجثة بالمشرحة

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وتسليم جثمان الطفل لذويه عقب الانتهاء من تشريحه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.