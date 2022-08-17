مصرع طفل وإصابة 7 في تصادم ميكروباص ونقل بالفيوم

لقى طفل مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين، قبل قليل، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل «خلاطة»، على طريق «الفيوم - بني سويف» الجديد، أمام «دير الحمام»، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين، وفقدانهما السيطرة على السيارتين، مما أدى إلى تصادمهما، وتسبب الحادث في توقف الحركة على الطريق، وهرع المارة لإنقاذ المصابين، حتى وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «الفيوم – بني سويف»، أمام كنيسة الحمّام، بنطاق المركز، ووجود متوفي ومصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وأخرى نقل "خلاطة أسمنت" على طريق بني سويف/ الفيوم، بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين السبعة إلى نفس المستشفى لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم العلاج الذي يحتاجون إليه.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، حيث تم نقل السيارتين إلى جانب الطريق منعاً للتسبب في تكدس مروري، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.