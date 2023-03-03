أول تعليق من أشرف زكي بعد فوزه بمعقد نقيب المهن التمثيلية

أعرب الفنان الدكتور أشرف زكي، عن سعادته البالغة بفوزه باكتساح بمعقد نقيب المهن التمثيلية، للمرة الخامسة، والمرة الثانية على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة.

أول تعليق من أشرف زكي بعد الانتخابات

وقال أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في أول تعليق بعد فوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية، إنه يشكر جميع أعضاء الجمعية العمومية، لحضورهم اليوم، وسيحاول جاهدًا أن يكون على قدر المسؤولية.

وأضاف أنه سيستكمل مشوار النجاح الذي بدأه خلال السنوات الماضية، كاشفًا عن أنه سيعلن عن مفاجآت خلال اليومين المقبلين.

كان أشرف زكي قد حصد 916 صوتًا، مقابل 134 صوتًا لمنافسه حلمي فودة، بينما حصل أحمد السيد على 133 صوتًا.

6 أعضاء جدد لعضوية النقابة

وأشار إلى نجاح 4 أعضاء سابقين من مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في الدورة الماضية، مضيفًا: «وهذا يؤكد ثقة الجمعية العمومية بنا، ونرحب بالعضوين الجديدين أحمد بدير وعلي كمالو، ونتمني لهما التوفيق خلال الفترة المقبلة».