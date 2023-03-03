أمير كرارة: أدعم أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

أكد الفنان أمير كرارة، أنه يدعم الفنان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي انطلقت اليوم بنادي النقابة، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على الحضور في هذا اليوم الانتخابي لجميع الفنانين.

وقال الفنان أمير كرارة لـ«الوطن»: «أشرف زكي يكرس كل جهده في خدمة الفنانين لذلك أتمنى أن يفوز بمنصب نقيب الممثلين».

أمير كرارة يدعم أشرف زكي

وأضاف أمير كرارة: «أرشح وأدعم أشرف زكي ومنحت صوتي له في انتخابات نقابة المهن التمثيلية».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على حضور الانتخابات صباح اليوم منهم أحمد السقا ومصطفى شعبان وآيتن عامر وريهام عبد الغفور وروجينا وغادة عادل وسوسن بدر.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس الإدارة، بعد انتهاء ولاية 6 أعضاء وهم إيهاب فهمي، نهال عنبر، سامي مغاوري، أشرف طلبة، مصطفى حجاج، عفاف رشاد.

ويتنافس على معقد نقيب الممثلين، أشرف زكي، حلمي فودة، أحمد السيد أبو موسى، بينما على العضوية إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف طلبة، عفاف رشاد، حكمت عاطف، علي كمالو، محمد عاشور، لقاء سويدان، هند عاكف، أحمد بدير، محمد صلاح آدم، صلاح طافش.