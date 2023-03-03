فوز الدكتور أشرف زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية

فاز الفنان الدكتور أشرف زكي، بمنصب نقيب المهن التمثيلية، بعد اكتمال فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات التي أقيمت طوال اليوم، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة.

وتفوق أشرف زكي على منافسيه حلمي فودة وأحمد السيد أبوموسى، وحصد أعلى الأصوات.

أمير كرارة ومصطفى شعبان وطارق لطفي ولطفي لبيب.. أبرز الحضور في الانتخابات

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الحضور، من أبرزهم أمير كرارة، مصطفى شعبان، طارق لطفي، لطفي لبيب، عبير صبري، رانيا فريد شوقي، أحمد السقا، ريهام عبد الغفور، شيكو، حنان مطاوع، سهير المرشدي، جميلة عوض، خالد سليم.

جدير بالذكر أن أشرف زكي قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه يسمي هذه الدورة «دورة رد الجميل»، إذ يتمنى رد جميل زملائه وأساتذته في الوسط الفني، مؤكدًا أنه موجود في النقابة لخدمة الجميع.