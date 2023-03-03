نتائج انتخابات نقابة الممثلين 2023.. اختيار 6 أعضاء مع النقيب أشرف زكي

أعلنت اللجنة المشرفة انتخابات نقابة الممثلين 2023، نتائج عملية التصويت التي أجريت اليوم في نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، إذ بدأت من الساعة التاسعة صباحا، وانتهت في تمام الساعة السادسة مساء.

وأعلنت اللجنة نتائج انتخابات نقابة الممثلين 2023، إذ فاز كل من إيهاب فهمي، نهال عنبر، أحمد بدير، عفاف رشاد، علي كمالو، أشرف طلبة، بمقاعد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

نتائج انتخابات نقابة الممثلين 2023.. فوز أشرف زكي بمقعد النقيب

وضمن نتائج انتخابات نقابة الممثلين 2023، فاز الفنان أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية، على حساب أحمد السيد وحلمي فودة.

وعقدت انتخابات التجديد النصفي، على 6 مقاعد من أعضاء مجلس الإدارة، إذ انتهت ولاية كل من إيهاب فهمي، نهال عنبر، سامي مغاوري، أشرف طلبة، مصطفى حجاج، عفاف رشاد.

قائمة المرشحين لعضوية نقابة الممثلين

وترشح على مقعد أعضاء مجلس إدارة المهن التمثيلية، 12 شخصًا، وهم: إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف طلبة، عفاف رشاد، حكمت عاطف، علي كمالو، محمد عاشور، لقاء سويدان، هند عاكف، أحمد بدير، محمد صلاح آدم، وصلاح طافش.