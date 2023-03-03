مصر تحصد 9 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى للرماية بالقاهرة

حصد الرُماة المصريون 9 ميداليات، اليوم الجمعة، في مختلف المراحل ببطولة الجائزة الكبرى، التي تقام ضمن منافسات البطولة الأفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 2 وحتى 5 مارس الجاري، والمقامة بنادي الصيد.

في منافسات الرجال «السينيور» سيطرت مصر على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حل صلاح قاسم في المركز الأول محققا الميدالية الذهبية، وفاز المصري هاري فارتان بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحصد عمرو أبوالعز المركز الثالث محققا البرونزية.

تفاصيل فوز المنافسين

وتألق ثلاثي الناشئين المصري في المنافسات، وفاز مصطفى قرني المركز الأول وياسين ماضي بالثاني وطلعت ماضي بالمركز الثالث بعد تصفيات شديدة بين الشقيقين.

وفي منافسات كأس البطولة المفتوح، حقق 3 رماة الرقم النهائي وهو 20 طبقا من 20، إذ حصلت الإيطالية فريدريكا دي ماتيا على المركز الأول وكأس البطولة بعد منافسة شرسة مع المصري صلاح قاسم الذي فاز بالفضية بعدما حل في المركز الثاني متقدما على الإنجليزي هاورد بات، ونال صلاح قاسم إشادة واسعة من جميع الحضور، حيث انتزع الفضية بعد سباق طويل مع فريدريكا دي ماتيا الرامية الأولمبية وهاورد بات البطل الإنجليزي.

وعلى مستوى السيدات، حصدت الإيطالية فريديريكا دي ماتيا الميدالية الذهبية في المركز الأول والإنجليزية جيان بيل المركز الثاني محققة الفضية، فيما جاءت الإيطالية باولا تاتيني بالمركز الثالث محققة البرونزية.

الميدالية الذهبية

وفاز المصري ميساك ليليكيان بالميدالية الذهبية في منافسات فوق السن «الماسترز»، وجاء خلفه الإنجليزي كريس بوتر في المركز الثاني محققا الفضية، فيما حصد المصري نسيم عطالله البرونزية محتلا المركز الثالث بعد منافسات شديدة.

وعلى مستوى الرواد «فيترون»، فاز الإنجليزي هاورد بات بالميدالية الذهبية، وحصد مواطنه ماورو ميسوري المركز الثاني محققا الفضية، وخطف أندريا مارتيوني المركز الثالث والبرونزية.

وغدا يبدأ التنافس على نهائي كأس إفريقيا على مدار يومي السبت والأحد.