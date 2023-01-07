وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بالإنجاز التاريخي للاعب محمد السيد بحصوله على الميدالية الذهبية في كأس العالم للشباب بإيطاليا

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصرى للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، وبعثة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة كأس العالم للسلاح المقامة بإيطاليا على الميدالية الذهبية التاريخية التى حققها اللاعب "محمد السيد" فى منافسات سلاح سيف المبارزة.

مصر زاخرة بالمواهب الرياضية فى مختلف الألعاب

قال وزير الشباب والرياضة : «مصر زاخرة بالمواهب الرياضية فى مختلف الألعاب ، ويسعون دوماً لتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية فى جميع المحافل، وأبطال مصر فى رياضة السلاح واعدون ويسجلون أرقاماً فريدةً ويحرزون ألقاب البطولات التى يشاركون بها، فهم واعدون وننتظر منهم الفوز بميداليات أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024».

هزم بطل دولة الاحتلال 15-13

ونجح لاعب المنتخب الوطنى "محمد السيد" في تحقيق الفوز بنهائي البطولة، والحصول على الميدالية الذهبية، على حساب بطل إسرائيل بنتيجة 15-13؛ ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

إشادة بدعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تعيش أزهى العصور على مستوى الانجازات المتتالية التى يحققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية فى جميع الألعاب، لافتاً إلى الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لهم، والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية فى متابعة برامج إعدادهم للبطولات المقبلة، وتهيئة الأجواء حولهم، وتلبية احتياجاتهم.