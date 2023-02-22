طالب بالجامعة اليابانية يفوز بـ«البرونزية» في بطولة أفريقيا للمبارزة

أعلن الدكتور حاتم محمود، المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فوز محمد جابر، الطالب بكلية الصيدلة بالجامعة، بالميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للناشئين بغانا لسلاح سيف المبارزة.

البطل محمد جابر أحرز عدة بطولات

هنأ الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة اليابانية، البطل محمد جابر لإحرازه الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا لسلاح سيف المبارزة في غانا، مشيدا باستمرار تفوق البطل محمد جابر، حيث أحرز مراكز متقدمة في بطولة العالم بالبحرين والبطولة العربية، كما حصد الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، موضحا أن الجامعة تفتخر بأبنائها المتفوقين علميا ورياضيا وتقدم لهم كل أوجه الدعم والرعاية لتحفيزهم على المشاركة في المسابقات الرياضية لتحقيق مزيد من التفوق والنجاح.

دعم ورعاية الطلاب الموهوبين في الرياضات

وأوضح عدلي أن الجامعة تولي اهتماما بالأنشطة الرياضية وبدعم ورعاية الطلاب الموهوبين في الرياضات المختلفة، حيث يتوافر بالجامعة عدد من المدربين وصالات التدريب وملاعب على أعلى مستوى ويتم تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا.