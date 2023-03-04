حكاية أول صورة صحفية في التاريخ.. التقطت من مصر قبل 143 عاما

يحل اليوم، الرابع من شهر مارس، ذكرى أول صورة صحفية نشرت في الصحف والجرائد، لتصبح بعدها الصورة، أهم العناصر التي تتسابق الصحف من أجل الوصول إليها، لتتصدر الصفحات الأولى والداخلية، والمواقع الإخبارية المختلفة.

ويعود تاريخ أول صورة صحفية، إلى اليوم الرابع من شهر مارس عام 1880، عندما نشرت صحيفة «ذا ديلي جرافيك»، الصادرة عن ولاية نيويورك الأمريكية، أول صورة لقناة السويس، باستخدام الصوغ النصفي، بديلة عن النقش، إلى أن تم اختراع المسحوق الومضي عام 1887، الذي ساعد المصورون على التقاط الصور في الأماكن المغلقة، وخروجها بشكل واضح، بحسب تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية.

تطور الصورة الصحفية

في عام 1897، أصبح من الممكن إنتاج الصور باستخدام آلات الطباعة، ومنذ أكثر من 15 عامًا تقريبًا، دخل الماسح الضوئي في الصور الصحفية، وأصبح من الممكن استخدامه، وبعدها خرجت الصورة الصحفية ملونة، ليتم نقلها بعد ذلك إلى المكاتب الإخبارية المختلفة، ليتم طباعتها وتخرج إلى النور.

وبعد التطور الهائل في التكنولوجيا، أصبح للمصور الصحفي الإمكانية في استخدام الكاميرات الرقمية، في التقاط الصور، وأيضًا تعديلها وإرسالها، بجودة ودقة عالية، في وقت قياسي لا يتعدى ثوان.

العصر الذهبي للصحافة المصورة

شهدت الفترة من الثلاثينيات إلى خمسينيات القرن الماضي، العصر الذهبي للصحافة المصورة، إذ كانت مجلات مثل «بيكتشر بوست» الإنجليزية، و«باريس ماتش» الفرنسية، و«لايف» الأمريكية، أكثر المجلات شهرة، وحققت انتشارا واسعا، نتيجة اعتمادها على الصور الصحفية.

ولقب المصور الفرنسي هنري كارتين بـ«أبو الصحافة المصورة»، وكان مؤمنًا بمستقبل باهر لها، ورأى أن الحدث يتوقف عند الصورة، وليست الصورة هي من تتوقف عند الحدث.