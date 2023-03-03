عمرو يوسف يكشف عن صورة من كواليس مسلسل «الكتيبة 101»: «نور صلاح العزب»

كشف الفنان عمرو يوسف، عن صورة من كواليس مسلسله الجديد «الكتيبة 101»، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل «الكتيبة 101» يعرض في رمضان 2023

نشر «يوسف» الصورة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «استنوا الرائد نور صلاح العزب.. الكتيبة ١٠١».

وينتمي مسلسل «الكتيبة 101» للدراما الوطنية، وتدور أحداثه حول أبطال الكتيبة 101، وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية في سيناء.

أبطال مسلسل «الكتيبة 101»

ويشارك في بطولة مسلسل «الكتيبة 101»، عددا كبيرا من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف وآسر ياسين، وهم: فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر وآخرين، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح، ويتكون المسلسل من 20 حلقة.