مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد: الانتهاء من 4 آلاف مشروع في سوهاج وقنا

كشف الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عن نقلة نوعية حدثت في الصعيد خلال 5 سنوات مضت لخدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن، وتحديدًا في محافظتي سوهاج وقنا، مع توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 30 ألف من مؤسسات الأعمال، وذلك من خلال الاستثمارات الجاري تنفيذها في البنية التحتية، ورفع كفاءة المناطق الصناعية، ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة بالمحافظتين.

استثمارات بـ16 مليار جنيه

وأشار «الهلباوي» في تقرير وزاري إلى أن برنامج التنمية المحلية تضمن استثمارات بحوالي 16.3 مليار جنيه لتمويل 4453 مشروع، من بينها 3961 مشروع منتهية بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه بسوهاج وقنا.

إشراك المواطنين في اختيار المشروعات

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد من المشروعات الانشائية التي تحدث طفرة في مجال الإدارة المحلية، من أجل خدمة أفضل للمواطنين، كما تم مشاركة المواطنين في اختيار المشروعات والاولويات التي تهم سكان تلك المناطق وضمها إلى الخطة الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الموارد الذاتية للمحافظات.

وأوضح أنه بعد تطبيق برنامج التنمية المحلية في محافظتي سوهاج وقنا سيتم تطبيقه حاليا في المنيا وأسيوط، كما تمت استجابة البنك الدولي لطلب الحكومة بتمديد تاريخ إنهاء البرنامج ليكون في أكتوبر 2024 بدلا من أكتوبر 2023 ، للسماح بإنهاء مشروعات ترفيق المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية، وتذليل التحديات ، مع التركيز الفترة المقبلة التنمية الاقتصادية المحلية كالأسواق والمواقف وتسويق الفرص الاستثمارية.