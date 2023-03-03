«الحياة الآن».. مباشر: 101 مشروع جديد لدعم قطاع الصحة في المنيا

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مشروعات ضخمة لتطوير جودة الرعاية الصحية لأهالي المنيا»، أوضح أن نصيب قطاع الصحة من الاستثمارات العامة في محافظة المنيا وصل إلى 11% من إجمالي ميزانية المحافظة.

مشروعات قطاع الصحة في المنيا

وأوضح التقرير، أن عدد مشروعات قطاع الصحة في المنيا منذ عام 2014، بلغ 101 مشروع، إضافة إلى 80 وحدة صحية ومركز طبي جرى إنشاؤها وتطويرها بالمنيا، وجميع المشروعات في طريقها للزيادة والنمو.

إنشاء وتطوير المستشفيات

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن إنشاء وتطوير المستشفيات أحد المشروعات الرئيسية بقطاع الصحة بالمنيا، التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، كما أن هناك 3 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل جرى تطويرها بالمحافظة.