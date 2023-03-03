«التنمية المحلية»: استمرار مبادرة سند الخير في المحافظات بسعر مخفض

أكد اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، على استمرار مبادرة سند الخير بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة على مدار ما يقرب من عام حتى الآن، ويتم التركيز على المناطق النائية والقرى والأحياء الشعبية، حيث وصلت المبادرة إلى 18 محافظة حتى الآن ومن بينها القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وكفرالشيخ وشمال وجنوب سيناء والأقصر وأسوان وسوهاج والبحيرة والسويس، وجارٍ استمرار عمل المبادرة.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على تلبية احتياجات المواطن بتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع زيادة كميات السلع والوصول لمختلف المناطق بمنافذ متحركة من سيارات لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية.

تدريب العاملين بالمحليات

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التنمية المحلية العمل على تدريب العاملين بالمحليات لرفع الكفاءة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة استطاعت من خلال الخطة التدريبية للمحليات التى يقوم بتنفيذها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال العام الحالي 2022-2023، حيث تم تنفيذ 93 دورة تدريبية؛ منها 49 دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة، بإجمالي 684 يوما تدريبيا في غضون 29 أسبوعا، وخاض الدورات نحو 3871 متدربا بنسبة 84% من إجمالي عدد المتدربين المخطط تدريبهم خلال العام الحالي والبالغ عددهم 4602 متدرب.

وأشار إلى تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية داخل مركز سقارة من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.

كما شارك اللواء هشام أمنة، في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.