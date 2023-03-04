طرح تأجير 12 محلا تجاريا بالمزاد العلني في أبوتيج بأسيوط

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، عن طرح 12 محلا تجاريا بسور حديقة ناصر بالمدينة، للإيجار لمدة 3 سنوات عن طريق المزاد العلني الذي يعقد يوم الخميس 16 مارس الجاري بمقر الوحدة المحلية.

مزاد علني

ووجه الدكتور محمد عبدالراضي صديق، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، كافة المسئولين وروساء الوحدات المحلية بالقرى التابعة للمدينة، بنشر إعلان المزاد العلني بلوحات الإعلانات والإذاعة المحلية لإعلام المواطنين بمواعيد وتفاصيل المزاد العلني.

شروط وتفاصيل المزاد العلني

- تضمنت المحلات التجارية التي يشملها المزاد العلني المحلات أرقام (4-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20).

- تقع المحلات بسور حديقة ناصر بشارع الري، ومدة التأجير 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على عقد الإيجار واستلام المحل.

- يعقد المزاد العلني يوم الخميس الموافق 16 مارس بمقر الوحدة المحلية بمركز أبوتيج، الساعة الحادية عشر صباحا.

- ثمن كراسة الشروط والمواصفات 351 جنيها، وتأمين ابتدائي 3000 جنيه.

- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بالوحدة المحلية بمركز أبوتيج.