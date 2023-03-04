ممرضة بدمياط أعادت مليوني جنيه زيادة على راتبها: «فلوس الدولة ومش هقبل الحرام»

«أولادى أهم من كنوز الدنيا هم ثروتي» بتلك الكلمات بدأت «ياسمين عبدالمحسن جمعة»، ممرضة دمياط، حديثها عما حدث لها عندما وجدت مليوني جنيه داخل حسابها أثناء صرف راتبها الشهري من ماكينة الصراف الآلي، مشيرة إلى أنها أصيبت بحالة من الذهول عندما رأت رقم المبلغ المالي بحسابها.

وتابعت ممرضة دمياط حديثها مع «الوطن»: «مكنتش مستوعبة رقم الفلوس اللي ظهر قدامي لدرجة إني معرفتش أقراه»، مشيرة إلى أنها لديها 3 أطفال تحرص على تربيتهم على المال الحلال.

وروت ممرضة دمياط أن نجلها الأكبر في كلية الهندسة والآخرين في مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي، مضيفة: «أول ما شفت الفلوس مترددتش واتصلت بالمحامي الخاص بي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأموال».

واوضحت أنها أخبرت مسؤولي الإدارة الصحية التابعة لها لإعادة الأموال مرة أخرى قائلة: «فلوس الدولة ولازم ترجع ليها مستحيل أقبل فلوس حرام على أولادي ربنا يباركلي فيهم أهم من كل الأموال».

ممرضة في دمياط تعثر على 2 مليون جنيه

البداية عندما توجهت ياسمين عبدالمحسن محمد جمعة إلى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، وحررت محضر، تحت رقم 885 لسنة 2023 إداري كفر سعد، بوجود مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصي، فقامت بإبلاغ المسئولين بالإدارة الصحية والحسابات.

تحرير محضر بالواقعة

وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وجرى تسليم الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.