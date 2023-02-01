ضبط شخصين سرقا مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه ، وبعثرة محتوياتهـــا وسرقة (مـبلغ مالى - عدد 3 ساعات يد – مشغولات ذهبية) من داخلها .

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصان – لهما معلومات جنائية) .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط جزء من المبلغ المالى المُشار إليه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، كما تم بإرشاد المتهم الآخر ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه ، وكذا باقى المسروقات.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، وإتهمهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.