هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب منطقة الحدود «التركية الإيرانية»

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود «التركية الإيرانية»، على عمق كيلومترين.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الحدود «التركية الإيرانية» على مسافة 123 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من «أرومية» شمال غرب إيران و11 كم بين الشمال والشمال الغربي من «خوي» بمحافظة أذربيجان الغربية.

هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب وسط تركيا..عمقها 10 كيلو مترات

وضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا بعمق 10 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 48 كم شمال غرب «قهرمان مرعش» و 14 كيلو متر بين الشرق والجنوب الشرقي من «جوكسون».