قافلة طبية من الهلال الأحمر لخدمة أهالي مدينة الخارجة بالوادي الجديد اليوم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت انطلاق قافلة طبية مجانية تابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، في مدينة الخارجة، وذلك إيمانًا بأهمية الدور المجتمعي للمؤسسات والجمعيات غير الحكومية.

تخصصات القافلة الطبية

وقال محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن القافلة الطبية لجمعية الهلال الاحمر والتي ستزور المحافظة اليوم للكشف بالمجان علي المواطنين ؛ ستتضمن عددًا من التخصصات الطبية «باطنة، أطفال، عظام، جلدية، أنف وأذن ورمد»، مشيرًا إلى أنها قافلة مجانية لخدمة أهالي محافظة الوادي الجديد، وذلك على مدار يومين بدءًا من اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصراً.

الكشف وصرف الأدوية بالمجان

وأضاف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، إنه تم التنسيق مع المركز العام للهلال الأحمر المصري على أن تستمر أعمال القافلة لمدة يومين متواصلة علي أن تكون في الفترة من 4 مارس حتى 5 مارس وتنطلق أعمالها بمركز حسن حلمي بالخارجة ، وبالوحدة الصحية بقرى شرق بولاق يوم الأحد 5 مارس، حيث يجرى توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية.