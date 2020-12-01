وزيرة التضامن تتفقد جمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ

زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، والتقت اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة التى يتم تنفيذها في المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقدت نيفين القباج برفقة اللواء جمال نور الدين جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح وافِ عن الامكانيات التي تضمها الجمعية والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التي تم تجهيزها علي أحدث مستوي وتضم عشر أسرة، كما أن وحدة الغسيل الكلوي تضم 15 جهازا، بالإضافة إلي جهازين للتنفس الصناعي.

والتقت نيفين القباج العاملين داخل جمعية الهلال الاحمر المصري،حيث وجهت لهم الشكر علي مجهوداتهم التي يقدمونها للمواطنين، كما طالبتهم بالاستمرار علي نفس وتيرة العمل المتميز وتقديم كل الخدمات المتاحة للمواطنين.

كما تتفقد الوزيرة أيضًا، في إطار الزيارة، دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع الأيتام.

تسليم 620 مشروعًا بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع

وتفتتح القباج، خلال الزيارة، مشروع فرصة "سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني"، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالتنسيق والتدريب والتنفيذ مع وزارة الزراعة بمدينة بلطيم، حيث ستسلم 620 مشروعًا بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع، كما ستتفقد معرض الحرف التراثية والأسر المنتجة والتكوين المهني ومنتجات السجاد والكليم بالمعرض بحديقة صنعاء بالمحافظة.

وأكدت القباج أنّ البرنامج طُرح من أجل إيجاد فرصة عمل للمواطنين القادرين على العمل وليس أمامهم فرصة للعمل، إضافة إلى تدريب العمالة غير المنتظمة للعمل في القطاع الخاص من مصانع وشركات ليكونوا قوى عاملة في المستقبل.