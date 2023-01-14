أماكن وأسعار السلع في منافذ جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية.. 25% خصومات

دوى كبير ومحوري تقوم به جمعية الهلال الأحمر في المنوفية، بعد افتتاح 10 منافذ لبيع السلع الغذائية، في عدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة، في إطار الدور المجتمعي لمساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

منافذ بيع السلع الغذائية في الهلال الأحمر بالمنوفية

قال محمد موسي مدير جمعية الهلال الأحمر في المنوفية، إنه تم البدء قبل شهر في تدشين منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى المنوفية، وجرى افتتاح 10 منافذ على مستوى 4 مراكز، وهم شبين الكوم وتلا وبركة السبع والسادات، تسهيلا على المواطنين في إطار خطة الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع السلع الغذائية متوفرة وبكثرة في جميع المنافذ على مستوى المحافظة، وتشمل الزيوت والأرز والسكر وكافة المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الخصومات على هذه السلع تصل إلى 25%، مقارنة بالأسواق ومحلات البيع على مستوى المحافظة.

أسعار السلع الغذائية في منافذ الهلال الأحمر

وأوضح «موسى» أنه سيتم العمل على زيادة المنافذ قريبا على مستوى المحافظة لتغطية جميع الأماكن، حيث يتم العمل على افتتاح 10 منافذ جديدة لتصل إلى 20 منفذًا على مستوى المنوفية.

وتابع «موسى»، أن أسعار السلع الغذائية في المنوفية، تشمل سعر كيلو الأرز 15 جنيها وسعر كيلو الزيت 41 جنيها، وسعر كيلو السمنة 38:50 جنيه، وسعر كيس المكرونة 7:5 جنية .

وأشار إلى دعم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لإنشاء المنافذ على مستوى جميع المراكز والمدن من خلال توفير الأراضي أو الأماكن التي تقام عليها المنافذ، مشيراً إلى أهمية الدور المجتمعي التي تقوم به جمعية الهلال الأحمر في المنوفية وعلى مستوى الجمهورية في تقديم لكل المواطنين.