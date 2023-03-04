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جابر القرموطي يشيد بجريدة «الوطن»: تقدم طفرة في الصحافة

كتب:

أحمد حامد دياب
08:34 ص | السبت 04 مارس 2023
الإعلامي جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بجريدة «الوطن»، وقال إنها خلال الـ 7 شهور الماضية كانت واحدة من الصحف التي قدمت تكوينا جديدا وشكلا جديدا وعنوان جديدا وطفرة جديدة وتنمية جديدة في الصحافة.

جابر القرموطي: «الوطن» تستحق الإشادة

وأشاد «القرموطي» خلال احتفاله بمرور عام على انطلاق برنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «CBC»، بالعلاقة التي تربط الصحفي برئيس التحرير في جريدة «الوطن»، مضيفًا: «الوطن واحدة من الصحف اللي لازم أشيد بيها».

وتابع: «من هذا المنبر أنا بشكر صحيفة الوطن، وهي رفيقة نجاح للعام اللي احنا اشتغلنا فيه»، معتبرًا أنها نموذج نجح بشكل كبير، مقدمًا الشكر للكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وللصحفيين بها.

 

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بقلم أحمد حامد دياب