اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. فرحة عارمة بـ «هدايا الرئيس»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

فرحة عارمة بـ«هدايا الرئيس»

المستفيدون من الزيادات: الرئيس يعمل دائماً على توفير حياة كريمة لكل المصريين

«إسماعيل»: يقف في صف الموظفين الكادحين

«عمارة»: قراراته أدخلت السرور في كل بيت

قنوات الشركة تقدم مجموعة برامج ودراما اجتماعية للأسرة والأطفال ومسابقات للموهوبين

وعي.. قوة ناعمة.. ترفيه.. لإعلام «المتحدة» وجوه كثيرة

البرامج: تستهدف كل أطياف المجتمع

مسابقات لاكتشاف الموهوبين.. وجرعة دينية تنتصر للتجديد ومكافحة التطرف

«توك شو» يعرض الحقائق للمشاهدين

وبرامج أطفال لتنمية المهارات.. وعرض لتجارب ريادة الأعمال.. وإعلام رياضي بلا تعصب

الدراما:

مسلسلات تتناول قصصاً اجتماعية وإنسانية في البيوت المصرية.. و«حماقي»: أعمال «الخمس حلقات» ممتعة

المسابقات:

نقاد: «الدوم» حطّم الشكل التقليدي لبرامج المواهب ووضع أصحابها على طريق الفن.. وسينعكس على صناعة الأغنية

«البترول»: طرح أول مزايدة عالمية لتنمية الحقول المتقادمة إلكترونيا

مصر تدين تصريحات إسرائيلية تحريضية ضد الفلسطينيين

«الخارجية»: ما دعا إليه الوزير الإسرائيلي تحريض على العنف يتنافى مع القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية

الصفحة الثانية

عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل «عمومية الصحفيين» إلى 17 مارس لاختيار نقيب و6 أعضاء

«التخطيط»: 4.7 مليار جنيه استثمارات في قنا خلال 2022/ 2023

296 عضواً وقَّعوا في كشوف الحضور بنسبة 3% فقط وسط حضور المرشحين

«الإسكان»: ضخ استثمارات جديدة لاستكمال البنية الأساسية بقطاعات التنمية

«الرعاية الصحية»: تشغيل تجريبي لـ«التأمين الشامل» بجنوب سيناء

«الجزار»: تسهيلات وتيسيرات لدعم المستثمرين الجادين للفرص المتاحة

«السبكي»: المنظومة أولوية استراتيجية لتقديم الخدمة بجودة وكرامة ودون تمييز بين المواطنين

«قطاع الأعمال»: هدفنا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

«عصمت»: مطلوب توفير المستلزمات والالتزام بالصيانة الدورية لخطوط الإنتاج

«كلنا واحد» مستمرة حتى نهاية «رمضان» بتخفيضات 60%

عمرها 29 عاماً وتخرجت في كلية التجارة وتحلم بتأسيس شركة

«الداخلية»: إقامة 4 سرادقات بالقاهرة والجيزة.. وقوافل للمناطق الأكثر احتياجاً

«نيفين» تطلق مبادرة لتعليم الفتيات فنون تنظيم الحفلات مجاناً

الصفحة الثالثة

قنوات الشركة تقدم مجموعة برامج ودراما اجتماعية للأسرة والأطفال.. ومسابقات للموهوبين

إعلام «المتحدة».. «توعية وترفيه»

حزمة برامج منوعة

تستهدف جميع أطياف المجتمع

الصفحة الرابعة

«دراما العائلة»

تزين الموسم الشتوي

ثلاثة أعمال تتناول حياة الأسرة المصرية

«جروب العيلة».. وصفة درامية عن أضرار مواقع التواصل

«في كل أسبوع حكاية».. قصص تلخص تفاصيل البيوت المصرية

«وبينا ميعاد».. نصائح «نادية وحسن» للمشاهدين

الصفحة الخامسة

منافسات في العزف والفن التشكيلي ترسم ملامح الموسم الثاني

المسابقة وضعت عدداً كبيراً من المواهب على طريق التمثيل والغناء وكرسي المذيع.. والموسم الأول وضع المواهب على بداية الطريق

لجنة التحكيم: شعبيته تزداد وأصبح قارب نجاة للموهوبين

«طعيمة»: «تحدي الدقيقة الواحدة» تظهر فوارق المشتركين

حطّم الشكل التقليدي لبرامج اكتشاف المواهب

في كل الفنون.. وجمع شمل الأسرة أمام التليفزيون

شريف نور الدين: يحظى بمصداقية.. ومواهب الموسم الثاني مليئة بالحماس

الصفحة السادسة

فرحة عارمة بزيادة المرتبات والمعاشات.. والمستفيدون: الدولة تعمل على توفير «حياة كريمة» لكل المصريين

«عمارة»: حزمة القرارات أدخلت السرور على كل بيت.. و«إسماعيل»: الكل يشعر بإنجازات الدولة في جميع القطاعات.. والرئيس دائماً يقف في صف الموظفين الكادحين

«فاطمة»: القرارات ضربة قوية للأعداء المتآمرين على مصر وشعبها

وعلينا التكاتف لعبور هذه الأزمة

«اعتماد»: «ستُخفف عن كاهل الأسر وترفع المعاناة عن المواطنين وكمّل يا ريس واحنا وراك لآخر العمر»

الرئيس السيسي أعلن حزمة قرارات على هامش افتتاحات مشروعات المنيا للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية

«رشا»: زيادة «تكافل وكرامة» جاءت في وقتها.. و«عبد الحميد»: «كلنا بندعي للرئيس»

بدء صرف الزيادة في «تكافل وكرامة» اعتباراً من 15 أبريل

«التأمينات»: 11 مليوناً يستفيدون من الزيادة الجديدة في المعاشات بتكلفة 55 مليار جنيه سنوياً

مباحثات «مصرية - يونانية» للتعاون في إنتاج «طابات الذخائر الثقيلة»

«صلاح»: نلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة.. ومهتمون بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية.. و«إيرميس»: مصر بوابة التسويق للعرب وأفريقيا

وزيرة الهجرة: الدولة تدعم المناخ التنموي المستدام لمواجهة الهجرة غير الشرعية

«سها»: نعمل على تأهيل وتدريب الشباب وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية

الصفحة السابعة

تمتلك بنية أساسية تؤهلها لتحقيق قفزة هائلة في «البحث العلمى» محلياً ودولياً

ابتكارات طلاب الجامعات

أمل جديد لتطوير الصناعة

جامعة القاهرة: 25 مشروعاً في الزراعة والذكاء الاصطناعي والتصنيع الدوائي

طلاب «حلوان» يحولون «التُمناية» إلى سيارة كهربائية صديقة للبيئة

«الخشت»: تقدم حلولاً لكثير من المشكلات المجتمعية وتدعم قطاع الصناعة الوطنية

«قنديل»: الفكرة جاءت لمواجهة أزمات البترول العالمية.. و«عز»: المشروع يدعم «التنقل الأخضر»

مبتكرو مدينة زويل ينجحون في إنتاج خلايا شمسية مصنَّعة من البلاستيك

«البريطانية»: 3 مشروعات متعلقة بالأجهزة التعويضية والتنمية المستدامة والمناخ

«لطفي»: الطلاب نجحوا في ابتكار أجهزة ذكية يمكن التحكم فيها بتطبيقات المحمول

«بهي الدين»: حصدنا المركز الثالث بمسابقة الأكاديمية.. وأبرز المشروعات «الزجاج الواقي»

الصفحة الثامنة

الهداف خارج الخدمة

مهمة الإنقاذ

ضربة رباعية للأهلي أمام القطن الكاميروني.. و«سافيو» الرهان الأخير

الحسم يقترب

أشغال شاقة دائمة

15 مارس فرصة أمام المنتخب الأولمبي استعداداً لزامبيا

الزمالك يبدأ التحضير لـ«الترجي» في دورى الأبطال

وتجهيز «شيكابالا والونش» للمهمة الثقيلة

«السيتي» ونيوكاسل ضد التوقعات.. أرسنال يتمسك بالحلم