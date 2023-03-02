رئيس تحرير «الوطن»: خالد ميري أصغر مرشح قوي على منصب نقيب الصحفيين في تاريخ الجمعية العمومية ..ويمثل جيل الوسط

أشاد أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، بالكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، لافتا إلى أنه أصغر مرشح على هذا المنصب، كما أنه لاقى ترحيبا واسعًا من الزملاء في «الوطن»، أثناء جولته الانتخابية بالجريدة.

الخطيب: جريدة الوطن جريدة شابة و90% منها شباب

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، ويذاع على فضائية «المحور»، أنه بالأمس، حضر المرشح على منصب نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد ميري إلى جريدة الوطن، وحظي باستقبال حافل، متابعا: «آثرت أن نخرج في التغطية والاستقبال عن النمط المعهود، وأنا قولتله جريدة الوطن جريدة شابة و90% منها شباب وهما بيحبوك وطلبت منه نقعد في صالة التحرير، والزملاء اتكلموا معاه».

الخطيب: خالد ميري استمع بصدر رحب لحديث الزملاء بالجريدة

وتابع رئيس تحرير الوطن: «أمبارح قعدنا قعدة مع الأستاذ خالد ميري وكان متجاوب جدا والزملاء تحدثوا معه بصدر رحب وبشكل مباشر بعيدا عن لقاء مجلس التحرير اللي بيكون منمق ومرتب، وكان الحوار ثري وترك انطباع رائع».

وأوضح أن خالد ميري هو أصغر مرشح على منصب نقيب الصحفيين منذ سنوات طويلة خلت، حيث أنه يعتبر أحد أفراد جيل الوسط وقريب من الشباب، كما أن لديه طاقة كبرى ويمتاز بالصبر، «حتى خصومه اللي بيسيئوا إليه بيقابلهم بالصبر والحكمة وترك انطباع جيد».