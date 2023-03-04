رسوم فحص المقبلين على الزواج للمصريين المغتربين.. والأوراق المطلوبة

إجراء فحوصات ما قبل الزواج من الأمور المهمة التي تلزم الدولة الشباب بإجرائها للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين قبل اتمام عقد الزواج، وهو ما يدفع بعض المصريين المغتربين في الخارج للتساؤل عن مدى خضوعهم لإجراء هذه الفحوصات والضوابط المنظمة لذلك.

فحوصات ما قبل الزواج للمغتربين

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإنه يمكن للمصريين المغتربين في الخارج إجراء فحوصات ما قبل الزواج، خلال 6 أشهر تسبق موعد عقد القران، وحتى 14 يوما قبله داخل مصر فقط.

وأوضحت وزارة الصحة، أن إجراء المغتربين لهذه الفحوصات يتم من خلال مراكز الفحص المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تسهل للمقبلين على الزواج الفحص.

الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج من المغتربين

وذكرت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج لغير المصريين، تتطلب تقديم جواز السفر أو وثيقة اللجوء، وصورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

وعن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات ما قبل الزواج للمصريين بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه، وصورة الرقم القومي للشريك.

رسوم إجراء فحوصات ما قبل الزواج

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة والسكان، أن رسوم استخراج الشهادة تصل لنحو 220 جنيها، شاملة كل الإجراءات والتي يمكن للشريكان استخراجها والحصول عليها في غضون 14 يوما من تاريخ اجراء الفحص الطبي.