تفاصيل مبادرة «زهور عفية» لدعم المقبلات على الزواج في القليوبية

انطلقت فعاليات مبادرة «زهور عفية» في مركز شباب شبلنجة بإدارة بنها، بحضور ومشاركة 30 فتاة من المقبلات على الزواج وحديثات الزواج، وتم تدريبهن على عناصر أساسية، بينها مفهوم تنظيم الأسرة وكيفية رعاية الأطفال حديثي الولادة وكيفية التعامل الأمثل مع التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة، حيث تخلل اليوم العديد من الأنشطة.

دعم المبادرات الشبابية

وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ضمن مشروع تكافؤ الفرص للمبادرات الشبابية، بقيادة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وضمن فعاليات المرحلة الأولى من برنامج دعم المبادرات الشبابية في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالقليوبية.

ويشارك في المشروع 16 مبادرة مجتمعية، بدأ تنفيذها من أكتوبر2022 وحتى شهر مارس الجاري، على مستوى محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسوان».

دعم القضايا السكانية

وتعتمد المبادرات على 4 محاور رئيسية هي «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة في النوع الاجتماعي، والقضايا السكانية، والمشاركة المجتمعية»، ويعمل برنامج دعم المبادرات الشبابية على تقديم الدعم الفني والمالي وفرصة للتشبيك بين الشباب لتطوير أفكار مبتكرة فنية وتكنولوجية مبنية على دعم المجتمع.

حاضنة أعمال لتطوير الأفكار

كما يسعى البرنامج إلى تقديم فرص التشبيك من خلال توفير مساحات زمنية للشباب للتشبيك مع مختلف الفاعلين بالمجال، وكذا يُعد البرنامج فرصة للعمل مع حاضنة أعمال بنهاية دورة تنفيذ المبادرات وتقييم كل مبادرة خلال فترة البرنامج، وسيتم تقديم فرصة للعمل مع حاضنة أعمال لتطوير الأفكار والتوسع للمبادرات المتميزة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن استقطاب الشباب وتشجيعهم على العمل التطوعي يعمل على غرس فكرة العمل الجماعي في نفوس الشباب، وتبني الأفكار الإبداعية ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع، والتعريف بالمعنى الحقيقي لكلمة مبادرة، والسعى لتقديم العون لمن يستحقه، وخلق مجال للحوار والتواصل.