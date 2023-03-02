هل هناك مدة محددة لانتهاء صرف منحة الزواج أو القطع؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القوانين تقضي بقطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج، لافتة إلى أنه بعد وقف المعاش بسبب الزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة 12 شهرا تسمى منحة الزواج، كما يصرف للابن المستحق معاش والده حال قطع معاشه، منحة تعرف بمنحة القطع.

آخر مهلة لصرف منحة الزواج أو القطع.. 5 سنوات

وأضافت التأمينات الاجتماعية في بيان، أن منحة الزواج لابنة أو الأخت أو منحة القطع للابن أو الأخ تسقط حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

منحة الزواج تصرف على المعاش المستحق عن شهر الزواج

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن منحة الزواج تصرف على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة فقط، مشيرة إلى أنه لا يتم صرف منحة القطع بالنسبة لحالات انتهاء العجز إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

خطوات صرف منحة الزواج

ولفتت إلى صرف منحة الزواج من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة كالتالي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

مستندات صرف منحة القطع عند بلوغ سن الحادية والعشرين

- طلب صرف منحة القطع.

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.