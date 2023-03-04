«تجارة دمشق»: 4.5 مليار ليرة لبناء مساكن لمتضرري الزلزال باللاذقية وحلب

أعلنت «غرفة تجارة دمشق» أن قيمة تبرعات التجار، استجابة للمبادرة التي أطلقتها الغرفة حول بناء مساكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، وصلت إلى نحو 4.5 مليار ليرة سورية حتى الآن.

المسؤولية الاجتماعية

وفي بيان لها، أعربت الغرفة عن شكرها لهؤلاء التجار على ما قدّموه، مؤكّدة أن ما يقومون به دليل على وطنيتهم الأصيلة وحسّهم العالي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء وطنهم في سوريا.

وبيّنت الغرفة، في بيانها، أن الامتنان والشكر يعطي حافزا أخلاقيا يشجّع الآخرين على تعزيز الأعمال الخيّرة وتقديم المساعدة، ومن هذا المفهوم تتقدم الغرفة بالشكر للتجار على ما قدموه ويقدمونه لإنجاح هذه المبادرة، ليسهموا بكل روح إنسانية ومحبّة بمد يد العون لأهلهم في المناطق المنكوبة.

مساهمات مالية من التجار

الجدير بالذكر أن الغرفة تعهدت خلال اجتماع استثنائي لها منذ أسبوع ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية، على أن تقوم بالتواصل ودعوة التجار من مختلف القطاعات للمساهمة المالية، كل تاجر حسب إمكانياته.