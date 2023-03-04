تجهيز الزيت المبارك لتتويج ملك بريطانيا بالقدس.. ارتباط تاريخي بالأراضي المقدسة

في تقليد عقائدي يعكس اهتمام العائلة المالكة في بريطانيا، بالأراضي الفلسطينية المقدسة، تعمل كنيسة القبر المقدس بمدينة القدس، المعروفة بكنيسة «القيامة»، مباركة زيت «الميرون» المستخرج من الزيتون، الذي يمسح به تشارلز الثالث ملك بريطانيا، خلال حفل تتويجه على العرش، في مايو المقبل

وتجرى مباركة الزيت بكنيسة القيامة، بتعطيره بالسمسم والورد والياسمين والقرفة والبرتقال وبخور الجاوي والعنبر، صباح الجمعة، في الموقع التقليدي لصلب المسيح ودفنه، وفقًا للمعتقد المسيحي، وشارك بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، والمطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنجليكاني، في عملية مباركة الزيت، الذي يستخرج من محصول الزيتون المزروع بجبل الزيتون، أحد جبال المدينة القديمة المقدسة، ويحظى بمكانة كبيرة لدي المسيحيين.

مباركة زوجة الملك تشارلز بالزيت المقدس

ليس الملك تشارلز وحده، الذي تتم مباركته، إذ يمسح بهذا الزيت المقدسي «كاميلا» قرينته، أثناء حفل التتويج، المقرر إقامته في 6 مايو المقبل، وهو نفس التقليد الذي حدث مع والدته الملكة إليزابيث، في تتويجها زوجة للملك جورج السادس عام 1937، بحسب «سكاي نيوز».

ومنذ عهد الملوك القدماء، حتى يومنا هذا، تتم مباركتهم بزيت الزيتون من هذا المكان المقدس، وعبر جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري «رئيس كنيسة إنجلترا»، عن فخره وامتنانه بقيام البطريرك ثيوفيلوس الثالث، والمطران حسام نعوم، بمباركة الزيت الذي سيستخدم في مسح ملك بريطانيا، الذي تولى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي.

رئيس الأساقفة البريطاني يشكر القدس

شكر رئيس الأساقفة، كنيسة القيامة، على توفير زيت التتويج، الذي يعكس الارتباط الشخصي للعائلة المالكة بالأراضي المقدسة، واهتمامه بشعبها، قائلاً: «منذ بداية التخطيط لعملية تتويج ملك بريطانيا، كان يرغب في استخدام زيت زيتون من جبل الزيتون، الذي يظهر الصلة التاريخية، التتويج، والكتاب المقدس، والأرض المقدسة».

وأصبح تشارلز، ملكا في 8 من سبتمبر الماضي، بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، التي تربعت على عرش المملكة لأكثر من 70 عاما، وتقام مراسم تتويج الملك تشارلز في دير وستمنستر في لندن، وتجمع بين التقاليد والحداثة لتسلط الضوء على الوجه المتغير للمملكة المتحدة والكومنولث.