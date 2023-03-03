بدء ترميم كرسي العرش البريطاني قبل تتويج الملك تشارلز الثالث

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لحظات انطلاق أعمال ترميم كرسي العرش البريطاني، ضمن خطة الاستعدادات لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث، المقرر له في 6 من مايو المقبل، إذ أن كرسي التتويج التاريخي الذي كان محور الاحتفال لعدة قرون يُعد عملا فنيا فريدا، وإنه أقدم قطعة أثاث باقية منذ ذلك الحين ولا تزال تستخدم لذات الغرض.

وأوضحت «القناة»، بدء في ترميم كرسي العرش البريطاني، فالكرسي يعود إلى القرون الوسطى، إذ يتجاوز عمره 700 عام، وهو مصنوع من خشب البلوط، فكان الكرسي في شكله الأصلي في العصور الوسطى مغطى بطبقة من أوراق الذهب والزجاج الملون ونقوش للطيور وأوراق الشجر والحيوانات والقديسين والملوك.

وأضاف التقرير أن كرسي العرش الملكي البريطاني شهد تتويج ملوك بريطانيا على مدار التاريخ، ويعد أقدم قطعة أثاث باقية منذ ذلك الحين، ولا يزال يستخدم لذات الغرض وهو تتويج ملوك بريطانيا، لذا فهو نادر للغاية، كما أن عملية الترميم تهدف إلى تنظيف الكرسي وإعادة تثبيت طبقات الذهب المتساقطة عنه.