الحكومة البريطانية تعلن موعد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

أعلنت الحكومة البريطانية عطلة مصرفية إضافية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في شهر مايو من العام المقبل، بعد حفل التتويج في قلعة «وستمنستر»، وفق ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

موعد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

وحول تفاصيل موعد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، فأعلنت الحكومة البريطانية أنّه سيكون يوم الاثنين 6 مايو من العام المقبل، وقال ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية، إن هذا اليوم سيكون فرصة للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد للالتقاء معًا للاحتفال.

الإعلان عن يوم عطلة إضافي

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب دعوات من نواب حزب المحافظين للحكومة إما بتأجيل عطلة البنوك في أوائل مايو لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للتتويج أو لإعلان يوم عطلة إضافي.

وقال «سوناك»: «تتويج العاهل الجديد لحظة فريدة لبلدنا. وتقديرًا لهذه المناسبة التاريخية، يسعدني أن أعلن عن عطلة مصرفية إضافية للمملكة المتحدة في العام المقبل»، مضيفًا: «أتطلع إلى رؤية الناس يجتمعون للاحتفال والإشادة بالملك تشارلز الثالث من خلال المشاركة في الأحداث المحلية والوطنية في جميع أنحاء البلاد على شرفه».

مراسم التتويج الملكي

وتتضمن مراسم التتويج مسح الملك تشارلز الثالث بالزيت المقدس، ثم يتسلم الجرم السماوي وخاتم التتويج والصولجان، ثم يتوج بتاج القديس إدوارد ويتبارك خلال الحفل الذي سيديره رئيس أساقفة كانتربري.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن الملك تشارلز الثالث كان يريد تقليص الحفل لتكون مدته ساعة واحدة فقط، حيث استمرت خدمة تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 لأكثر من ثلاث ساعات.