مقدم «صباح الخير يامصر»: الشارع المصري يُشيد بقرار الرئيس لزيادة الدخل

قال الإعلامي مصطفى كفافي، مقدم برنامج «صباح الخير يامصر» إن أصداء القرارات الإيجابية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ذات الصلة بزيادة دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة التي وصلت لأول مرة لـ1000 جنيه و15% للمعاشات وقيمة معاش تكافل وكرامة مازالت مستمرة.

ربما هناك إشادة من جانب المواطنين في الشارع المصري

وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم، السبت، من برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية مع الإعلامية بسنت الحسيني: «ربما هناك إشادة من جانب المواطنين في الشارع المصري بهذه القرارات التي تؤكد قوة الدولة المصرية على مواجهة التحديات وتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين في ظرف استثنائي صعب يمر بالعالم كله».

هذه القرارات ستساعد على مواجهة أعباء الحياة والتحديات التي تواجه العالم

إلى ذلك، قالت الإعلامية بسنت الحسيني: «هذه القرارات ستساعد على مواجهة أعباء الحياة والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي نتيجة للأزمات التي يتعرض لها العالم، ومنها ما تسبب في ارتفاع الأسعار، خصوصا أن حزمة القرارات تستهدف الاستمرار في سياسات الدولة المصرية التي تسعى إلى توفير حياة المواطن المصري، وبخاصة محدودي الدخل، وهو ما يدل على قوة الدولة المصرية».