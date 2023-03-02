رابط وخطوات حجز شقق «دار مصر» لمتوسطي الدخل في المدن الجديدة

بمساحات تتراوح ما بين 100 مترمربع إلى 150، طرحت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 512 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، داخل مشروع «دار مصر» بـ4 مدن جديدة، وهي: «دمياط الجديدة، 15 مايو، برج العرب الجديدة، العبور»، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين» عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

7 مارس 2023 لإجمالي 512 وحدة سكنية

ووفقا لكراسة شروط الشقق المطروحة ضمن مشروع «دار مصر»، فإن تأكيد حجز شقق «دار مصر»، سيكون يوم 7 مارس 2023 لإجمالي 512 وحدة سكنية، عبر زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، أي خلال أيام.

رابط وخطوات حجز شقق «دار مصر»

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، يجرى حجز شقق «دار مصر» من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، عبر هذا الرابط، ومن ثم اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة، حيث القيام بتسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، ومن ثم الضغط على اختيار «تسجيل»، ثم اختيار «أرغب في التقدم» ثم «استخراج رقم الاستمارة».

بعد إتمام هذه الخطوة، ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد الانتهاء يتم اختيار (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة، ومن ثم يتم اختيار الوحدة السكنية بمشروع «دار مصر»، ثم الضغط على «تم».