رئيس «زراعة الشيوخ»: قرارات الرئيس بشأن زيادة الدخل تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا ضمن مشروع حياة كريمة، وما تم إعلانه من القرارات التي تتعلق بزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات وقيمة معاش تكافل وكرامة، يؤكد قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

زيادة الأجور والمعاشات

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، إن قرارات زيادة دخل الموظفين والمعاشات ومستحقي تكافل وكرامة، تساعد المواطنين على مواجهة أعباء الحياة والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا نتيجة الأزمات العالمية.

وثمن «الجبلي»، إعلان رئيس الوزراء عن استهداف زراعة واستصلاح مليون فدان فى محافظة المنيا، مشيرا إلى التوسع الزراعى يعد من أبرز الإنجازات التي تحسب للقيادة السياسية، وهو ما يمكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في بيان له منذ قليل أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التى يساعد الدولة في زيادة حجم التصدير والحد من الاستيراد بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للمستثمرين في القطاعين الزراعي والصناعى.

قرارات الرئيس اليوم

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.