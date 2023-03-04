مصري يحصد ذهبية سباق 100 متر ببطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية

كشف اللاعب كريم محمود عبدالتواب، كواليس حصوله على ذهبية سباق 100 متر ببطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبية: «البطولة شارك فيها 800 لاعب من 66 دولة، واللعبة الأساسية بالنسبة لي هي سباق الـ100 متر، وستكون موجودة في المنافسات ببطولة العالم في شهر يوليو، وأولمبياد باريس للعام المقبل».

هناك فئات كثيرة في البطولة مثل المكفوفين والمصابين بالشلل النصفي

وأضاف اللاعب كريم عبدالتواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «نلعب هناك فئات كثيرة في البطولة مثل المكفوفين والمصابين بالشلل النصفي وغيرها من الإعاقات وأنا أحمد الله عزّ وجلّ على هذا الإنجاز».

حصلت على ميداليتين فضيتين في دولة المغرب قبل شهر

وتابع اللاعب كريم عبدالتواب، «فترة التدريب لم تكن كافيةً لي، والدكتور أسامة فؤاد شارك بقوة معي في فترة الإعداد، لأنني كنت قد حصلت على ميداليتين فضيتين في دولة المغرب قبل شهر، كما كسرت رقم الـ200 متر في بطولة فزّاع».

هذه الميدالية غالية جدا على قلبي

وحول فوزه بالميدالية الذهبية، قال كريم عبدالتواب: «هذه الميدالية غالية جدا على قلبي، وبالنسبة لوجودي في المركز الثالث على مستوى العالم في الترتيب العام أمر مشرف للغاية، أما الفائز بالفضية فهو المصنف الثاني عالميا في سباق الـ100 متر».