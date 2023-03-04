اللحظات الأخيرة في حياة محامي الفيوم.. والتحفظ على فيديو مدته 91 ثانية

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة في واقعة مقتل محامي الفيوم على يد جاره، انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وعاين مكان الجريمة واستمع لأقوال زوجة المجني عليه وعدد من جيرانها الذين شاهدوا تلك الجريمة المروعة، وتحفظت النيابة العامة على فيديو مدته 91 ثانية وثق الجريمة خاصة بكاميرا لأحد المحال التجارية التي رصدت تفاصيل الجريمة في قرية الإعلام بالفيوم.

زوجة محامي الفيوم تشرح تفاصيل مقتل زوجها

روت زوجة محامي الفيوم سيد خلف البالغ من العمر 41 تفاصيل مقتل زوجها أمام النيابة العامة وهي أنها فوجئت وقت جلوسها بصحبة زوجها أمام منزلهما بمغافلة جارها لهما وضرب زوجها على رأسه بالفأس من الخلف عدة ضربات فمات في الحال أمام الجميع وأنها أصيبت بحالة من الذعر والهلع من هول الحادث المروع.

جلسة صلح

وأضافت زوجة محامي الفيوم أمام جهات التحقيق أن زوجها لم يقترف أي جريمة بحق المتهم أو أسرته، وأن كل ما حدث أنه تدخل بالخير للصلح بينهم وقت محاولة المتهم ضرب والدته (أي والدة المتهم)، وأنهى الخلاف بينهما وبعدها انصرف زوجها إلى عمله وبعد ساعات من تلك الواقعة خرج محامي الفيوم للجلوس أمام منزله بصحبة زوجته فغدر به المتهم بقتله بالفأس.

رواية زوجة محامي الفيوم اجتمع عليها كل شهود العيان وجيران المجني عليه سيد خلف الذي قُتل بطريقة مروعة في وضح النهار من قبل المتهم الذي نفذ الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليه، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وصرحت بدفن المجني عليه بعد انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانه لبيان سبب الوفاة.

القبض على المتهم بقتل محامي الفيوم

كانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهم وتم اقتياده إلى مركز شرطة الفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

عقوبة القتل العمد

يقوال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض عن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضح أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».