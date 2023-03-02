حبس عاطل بتهمة قتل مسجل خطر في مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بحبس عاطل لاتهامه بقتل مسجل خطر في مشاجرة بينهما بعد استدراج المتهم للمجني عليه إلى شبرا الخيمة والتخلص منه وترك الجثة في الشارع والفرار هاربًا حتى ألقت أجهزة أمن القليوبية القبض عليه.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت دفن جثة المجني عليه وامرت بتحريز سلاح الجريمة

تفاصيل قتل مسجل خطر بشبرا الخيمة

كانت أجهزة امن القليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات العثور على جثة مسجل خطر له معلومات جنائية من محافظة الجيزة في احد شوارع قسم ثان شبرا الخيمة إثر إصابته بعيار نارى بالرأس وعثر بيده على سلاح أبيض مطواة

أخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث وتبين من فحص الواقعة ان أحد شهود الواقعة قرر أنه حال تواجده بمكان الواقعة تلاحظ له حدوث مشاجرة بين المتوفـى وآخر قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من فرد محلي تجاه المتوفى فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب .

تحريات مقتل مسجل خطر في شبرا

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فرع البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهما كما أرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة وارمت جهات التحقيق بحبسه

وأوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حال توافر السبق والإصرار في الواقعة وفق المعلومات المشار إليها حيث استدرج المتهم المجني عليه لمكان الواقعة وأطلق عليه الرصاص وتصل العقوبة للسجن في حالة عدم توافر نية السبق والإصرار.