مبادرة «أرواح في المدينة» تستضيف الفنانة لبنى عبدالعزيز «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبادرة أرواح في المدينة تستضيف الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز».

وقالت لبنى عبدالعزيز: «تكريمي هنا شرف كبير، ورغم أنني كنت مريضة في السرير، لكن ضغطت على نفسي حتى أكون موجودة هنا اليوم، شاهدت مجهودا كبيرا جرى بذله من أجلي ومن أجل إنجاح الحفل، وأقول إن أي تكريم يأتي في حياة الفنان أفضل من أي تكريم بعد وفاته».

عمل فني عمره 60 سنة

وقال المستشار عز الدين عبد ربه رئيس جمعية أم الدنيا للتنمية: «الفيلم الذي جذب انتباهي من إنتاج عام 1963، وبالتالي فإنه لقاء بطلته الآن أمر له مهابة، هذا أمر رائع للغاية، هناك إنجاز وهو أن يبقى عمل فني معنا طوال 60 سنة، واليوم فنحن مزجنا التاريخ والحاضر، ولقاء بطلته أمر مميز للغاية».

تكريم المبدعين

أما الكاتب الصحفي محمود التميمي مؤسس مبادرة «أرواح في المدينة»، فقال: «لبنى عبدالعزيز مثلها أي مبدع أو مبدعة في تاريخ هذا الوطن، وتسليط الضوء عليها لأننا نحب مصر وليس أشخاص الفنانين فقط، مصر كبيرة بتاريخها الذي يشرف الحاضر، وبالتالي فإن الحاضر لا يجب أن يكون منفصلا عن هذا التاريخ».