لبنى عبدالعزيز تنفي مشاركتها في حفل ختام «القاهرة السينمائي»: عندي برد

انتشرت خلال الساعات الماضية، الكثير من الشائعات عن مشاركة الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 المقرر إقامته مساء اليوم.

لبنى عبد العزيز تنفي مشاركتها في حفل ختام القاهرة السينمائي

ومن جانبها، نفت الفنانة لبنى عبد العزيز في تصريح خاص لـ «الوطن»، مشاركتها في حفل ختام المهرجان، موضحة أنها لا تعلم شيئا عن تلك الأخبار ولا كيف تم الترويج لها، كما أشارت إلى عدم قدرتها على الكلام بشكل جيد بسبب معاناتها من نزلة برد.

رشوان توفيق يحضر حفل ختام المهرجان

ويشهد حفل ختام المهرجان اليوم حضور الفنان رشوان توفيق، بعد أن قامت إدارة المهرجان بدعوته للحضور، بعد أزمته الأخيرة مع ابنته ورفعها قضية ضده، كما نفت إدارة المهرجان حضور الفنان العالمي جوني ديب حفل الختام.

تكريم نيللي وكريم عبد العزيز في مهرجان القاهرة السينمائي

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

تكريم لبنى عبد العزيز في معرض الفنان فريد فاضل بالأوبرا

وكرَّم الفنان التشكيلي فريد فاضل 2 من أكتوبر الماضي، الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا الـ 33 واليوبيل الذهبي للفنان، وذلك قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا تحت عنوان «روح الزمن الجميل»، والتي أبدع لها بورتريه فرعوني كبير مستوحي من دور هاميس في فيلم «عروس النيل»، وذلك خلال افتتاح معرض الرسم و التصوير الزيتي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا.