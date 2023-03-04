ضبط أكثر من 85 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85399 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

19200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 164 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات شروط التراخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.