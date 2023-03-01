مخالفة «السرعة البطيئة» في قانون المرور الجديد.. تعرف على العقوبة

يضمن قانون المرور تنظيم الحركة على الطرق بما يحقق السلامة للجميع ويحافظ عليهم، سواء سائقي السيارات أو الركاب أو حتى المارة، لذلك حدد بعض المخالفات التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض الشخص لغرامة أو عقوبة على حسب الفعل، من بينها ما يتعلق بالسرعة، ونص القانون على فرض غرامة على «السرعة البطيئة»، إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

حدد قانون المرور حالتان متعلقتان بالسرعة يتم تحرير مخالفة مرورية بسببهما، سواء كانت السرعة تخطت الحد المسموح، أو حتى في حالة كانت السرعة أقل من الحد الأدنى للمسموح به، ولكن هذه الحالة مشروطة لتقع مخالفة.

الحالة الأولي

​نصت المادة رقم «74 مكرر» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، على غرامة مالية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه، في حالة «قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق»، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

الحالة الثانية

أما في المادة رقم «75» يعاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة «قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة»، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وفي الحالة الثانية تضاعف العقوبة عند ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى خلال 6 أشهر من ارتكابه المرة الأولى.