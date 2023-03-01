لو اللي جنبك مش لابس حزام الأمان إيه المخالفة؟.. قانون المرور يجيب

حدد قانون المرور الجديد، عددًا من المخالفات لقائدي المركبات، ومن بين تلك المخالفات التي تناولها القانون، مخالفة عدم ارتداء سائق السيارة أو الشخص المجاور له لحزام الأمان، واليت تصل إلى 100 جنيه كد أدنى و300 جنيه كحد أدنى.

نشر الكثير من الرادارات

ونشرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الكثير من الرادارات على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والكاميرات التي تقوم بالتقاط المخالفات على الطريق، حيث تلتقط صورًا لسائق السيارة أو الشخص الذي يجلس بجواره، وفي حالة عدم ارتداء أي منهما أو الأثنين لحزام الأمان يتم في تلك الحالة تطبيق مخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

أما عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية، فيمكن من خلال موقع النيابة العامة للمرور الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال الدخول على الموقع وإدخال عدد من البيانات من بينها بيانات السيارة «حروف وأرقام»، ثم الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

وهناك عدد من الخدمات الأخرى التي تقدمها النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني، وهي بدل تالف واستخراج الرخص ورخص المركبات والتظلمات والتصالح الفوري.