«طلاب من أجل مصر» بسوهاج تدخل السرور على قلوب الأيتام بفوانيس رمضان وألعاب

في لفتة إنسانية، نظم شباب طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تحت إشراف الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، زيارة ميدانية إلى إحدى دور الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بحي الكوثر شرق محافظة سوهاج، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والمشاركة المجتمعية لدور الرعاية وتقديم الدعم المعنوي لهم.

«طلاب من أجل مصر» هو كيان طلابي لتربية الطلاب على التراحم

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورائد طلاب من أجل مصر سوهاج، أن كيان طلاب من أجل مصر هو كيان طلابي من بين أهدافها تربية الطلاب على التراحم والمشاركة في الحياة الاجتماعية مع أقرانهم داخل وخارج الجامعة حتى ننمي فيهم حب الخير ومساعدة الغير.

الزيارة تضمنت فقرات ترفيهية للأطفال

ولفت نائب رئيس جامعة سوهاج إلى أن الزيارة تضمَّنت فقرات ترفيهية للأطفال لإدخال السرور والبهجة على قلوبهم وتوزيع الهدايا والألعاب وفوانيس رمضان على الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 6 إلى 13 عاما، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

من جانبه، أشاد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، بالزيارة وما قدمه الطلاب من هدايا والألعاب من جهودهم الذاتية ومن مصروفاتهم مما يضرب أروع الأمثلة لنموذج مشرف من شباب مصر الذي يضحي بماله وروحه للارتقاء بالوطن وأهله.

وكان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى شارك وفد طلاب من أجل مصر الذى ضم 40 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

جدير بالذكر، أن كيان طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030 وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وتمكينهم وتدريبهم ليكونوا نماذج فاعلة في المجتمع، وينفذ طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج في العام الواحد ما لا يقل عن 150 نشاطا متنوعا ما بين تنظيم أنشطة علمية وزيارات تاريخية للتعريف بالحضارة المصرية وزيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة بجانب إقامة أنشطة علمية وثقافية.