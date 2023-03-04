«هيئة الدواء» تحذر المواطنين من أدوية التخسيس.. 3 نصائح للوصول إلى الوزن الصحيح

كشفت هيئة الدواء المصرية في تقرير رسمي لها، عن مجموعة من العادات الصحية السليمة للوصول إلى الوزن الصحي والحفاظ عليه، لافتة إلى أن ذلك يُحسن الحالة الصحية بوجه عام، ويُقلل من مخاطر حدوث مضاعفات متعلقة بالسمنة، وتشمل تلك العادات الغذائية الصحيحة :

مجموعة من العادات الصحية السليمة للوصول إلى الوزن الصحي

- التغييرات في النظام الغذائي التي تهدف إلى تقليل السعرات الحرارية، والحد من السكريات والدهون، وزيادة استهلاك الفاكهة والخضر، والبقول والحبوب الكاملة، وممارسة عادات غذائية أكثر صحة.

- ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة.

- التغييرات السلوكية، حيث أن برامج تعديل السلوك تساعد في تغيير نمط حياتك للأفضل، وإنقاص الوزن بمساعدة المختصين، وذلك بالتعامل مع الاضطرابات الانفعالية والسلوكية المرتبطة بتناول الطعام، وكذلك المشاركة في مجموعات الدعم.

اليوم العالمي لمكافحة السمنة

ووجهت هيئة الدواء المصرية، رسالة للمواطنين في اليوم العالمي للسمنة، وقالت إن أدوية إنقاص الوزن تستخدم في حالات محددة، وتحت إشراف الطبيب المعالج، مع استشارة الصيدلي لتحقيق الاستخدام الأمثل للدواء.

وأوضحت هيئة الدواء، أن أدوية التخسيس بشكل عام تستخدم تحت إشراف طبي فقط، لافتة إلا أن هناك آثار جانبية لأدوية التخسيس ومنها ارتفاع ضغط الدم، والتأثير على أمراض القلب، والأرق والدوخة وجفاف الفم، بالإضافة إلى الإمساك.

وفي سياق أعلنت عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات التفتيش على الكواشف المعملية والتشخيصية المستوردة، التي تهدف إلى التعريف بإجراءات التفتيش التي يتم تطبيقها على شحنات الكواشف المعملية والتشخيصية المستوردة، مع تسليط الضوء على متطلبات التخزين والتوزيع الجيد لها؛ طبقا لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد العالمية المتبعة في هذا الشأن؛ لضمان سلامة واَمان وفاعلية تلك الكواشف.

وأعلنت عن موعد انعقاد ورشة العمل والذي يبدأ من الخميس الجاري بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمعادي، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات استيراد الكواشف المعملية والتشخيصية.