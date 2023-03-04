5 طرق للتحكم في نوبات الربو.. و«هيئة الدواء» تحذر المرضى

أصدرت هيئة الدواء المصرية، دليل إرشادي جديد بمرضى الربو بالتزامن مع فترة تقلبات الجو التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، وقالت هيئة الدواء إنه لا يوجد طريقة للوقاية من الربو، لكن هناك 5 طرق للتحكم في نوبات الربو وهي كالتالي وفقا للدليل الإرشادي:-

5 طرق للتحكم في نوبات الربو

- أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

- مراقبة التنفس.

- تحديد وتجنب محفزات نوبات الربو.

- في حالة تكرار نوبات الربو لابد من استشارة الطبيب لتغيير طريقة علاج نوبات الربو والسؤال عن العلاج الأمثل لعلاج نوبات الربو.

ضرورة الالتزام ببخاخ الربو

وأكدت هيئة الدواء، أنه بالتزامن مع تغيرات الجو على مرضى الربو ضرورة الالتزام بالعلاج، ولابد من الالتزام بتواجد بخاخ الربو بشكل دائم مع المريض تحسبًا لأى طارئ يمكن أن يحدث خارج المنزل.

محفزات الربو تجنبها فورا

وعن محفزات الربو، أوضحت هيئة الدواء أنها تتضمن في الأتربة والغبار، والتهابات الجهاز التنفسي، وتدخين التبغ، والحيوانات الأليفة، لذلك على مرضى الربو لابد من تجنب هذه المثيرات والحوافز .

وطالبت هيئة الدواء المصرية من المواطنين ضرورة طلب الرعاية الصحية بشكل عاجل فى حال عدم وجود نتيجة من استخدام بخاخ الربو، محذرة من الوصفات العلاجية التي يتم وصفها من قبل المواطنين وبعضهم البعض، مشيرة إلى أن الطبيب أو الصيدلي هو المنوط بالعلاجات التي توصف وفقا للحالة المرضية، فكل حال مرضية تختلف عن غيرها حتى تشابه المرض والتشخيص.